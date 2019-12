Aat Veldhoen gefotografeerd door zijn dochter in zijn atelier. Ⓒ Foto Venus Veldhoen

Een vader die zijn dochter laat fotograferen terwijl ze ter wereld komt. Een dochter die haar vader fotografeert nadat hij is gestorven. Beide foto’s zijn te zien in de tentoonstelling Levenskunst in Museum Kranenburgh in Bergen.