CHRISTINA wilde wat DOEN na 9/11

Rob de Nijs houdt warme herinneringen over aan zijn samenwerking met de vorige week overleden prinses Christina. ,,Het was natuurlijk wel bijzonder, zingen met een échte prinses.’’ Ⓒ Govert de Roos

Vijftien jaar lang woonde de vorige week overleden PRINSES CHRISTINA (72) in New York, de stad waar zij het leven kon leiden wat zij wilde en waar zij in 1974 ook de liefde vond. Toen daar bijna achttien jaar geleden de verschrikkelijke aanslagen van 9/11 plaatsvonden, veranderde dat haarzelf én de stad voorgoed en vond de prinses dat zij ‘iets’ moest doen. ROB DE NIJS (76) was getuige van Christina’s actie…