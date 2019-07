Crisismanager R. Kelly weg na pedofilie-uitspraak

„Ik stop als crisismanager om persoonlijke redenen”, zegt Johnson tegen CBS News. Kort daarvoor werd hij geïnterviewd door Gayle King in de ontbijtshow CBS This Morning. Hij zei zijn dochter nooit alleen te laten met iemand die wordt verdacht van pedofilie. Toen King doorvroeg of hij zijn dochter ook niet alleen zou laten met specifiek R. Kelly, herhaalde Johnson zijn antwoord.

King noemde het daarna tegenstrijdig dat Johnson R. Kelly verdedigt in de hele zaak, maar tegelijkertijd zijn dochter niet aan hem toe zou vertrouwen. „Ik zou mijn dochter - ik zeg het nog een keer - met níemand alleen laten die ervan wordt beschuldigd een pedofiel te zijn”, zei hij daarop. Eerder noemde Johnson zijn cliënt nog ’een normaal persoon’. „Ik heb niets gezien waardoor ik hem verdacht vind.”

R. Kelly werd twee weken geleden opgepakt. De 52-jarige zanger wordt onder meer verdacht van het maken van kinderporno, ontucht met minderjarigen en het belemmeren van de rechtsgang. Mocht hij veroordeeld worden dan kan hij maximaal 195 jaar celstraf krijgen.