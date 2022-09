’Ghislaine Maxwell bevriend met vrouw die schoonmoeder (86) liet vermoorden’

Buitenland

Opnieuw isoleercel voor Poetin-criticus Navalny in strafkolonie

Kremlin-criticus Alexej Navalny is in zijn Russische strafkolonie in een isoleercel geplaatst, voor de derde keer deze maand. De uitgesproken tegenstander van president Vladimir Poetin laat via zijn advocaten op sociale media weten dat hij zo wordt gestraft voor zijn politieke activiteiten. Hij moet...