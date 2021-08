Prinses Charlène na maanden eindelijk herenigd met gezin

Prinses Charlène is herenigd met haar gezin. Half augustus werd de prinses van Monaco in Zuid-Afrika geopereerd, omdat ze al enige tijd met een oor-, neus- en keelinfectie kampt. „Ik ben zo blij om mijn gezin weer bij me te hebben", schrijft ze woensdagmiddag op Instagram.