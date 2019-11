Aaron Carter wil rust voor toekomstige kinderen

De afgelopen tijd liep de ruzie tussen Aaron en zijn broer Nick dusdanig hoog op er inmiddels zelfs een omgangsverbod is opgelegd tussen de twee. Aaron lijkt het echter niet te deren en wil gewoon wat tijd voor hem zelf.

„Ik ben net op mijn locatie. Super moe, lange rit. Het is vakantie, ik ga alleen skiën”, vertelt hij in een video op Instagram. „,Na alles wat er is gebeurd met de rechtszaken en alles, weet je, ik wil gewoon een tijdje wegblijven van mijn familie”, verklaart hij. De zanger is dan ook van plan te verhuizen en een eigen familie te starten. „Ik wil gewoon van mijn leven genieten, een prachtige echtgenote vinden en samen mooie kinderen krijgen. Een familie”, zo droomt hij. „Stop gewoon met mij lastig te vallen, want mijn kinderen gaan dit ook ooit zien.”

Bij de video schreef hij bovendien nog een flinke lap tekst waarin hij uitlegt dat hij een goed mens is en gewoon zijn leven wil leven. „Ik wil een statement maken en jullie laten weten dat ik nooit iemand pijn zou doen. Het was heel moeilijk om het zwijgen te doorbreken, maar ik wil gewoon dat mensen die iets verkeerd hebben gedaan zich verontschuldigen.”

„Ik ben wie ik ben, ik ben goed voor mensen, ik kom terug en houd er echt van muziek te maken. Aan iedereen die niet in mij geloofde en die misbruik van me maakten toen ik succesvol werd. Ik vergeef je ook. Ik vraag je gewoon het juiste te doen en laat mij mijn leven leiden. Stop met de lastercampagne omdat mijn kinderen dit op een dag zullen zien. Ik probeer mezelf elke dag te beteren met mijn nuchterheid, mijn geest, mijn lichaam en mijn ziel, ik zorg goed voor mijzelf. Mensen zeggen altijd dat ik moet stoppen met mezelf te willen bewijzen, maar er is een reden waarom ik dat doe. Ik wil jullie laten zien wie ik ben.”