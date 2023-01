Marokkaanse komiek Abderrahim Tounsi (86) overleden

Tounsi wordt in eigen land beschouwd als één van de grootste namen in het theater. Hiervoor ontving hij verschillende onderscheidingen. Zo werd hij in 2011 uitgeroepen tot beste Marokkaanse komiek van de twintigste eeuw.

De cabaretier begon zijn loopbaan in de jaren zestig en groeide met name in bekendheid door zijn rol als Abderraouf in de gelijknamige Marokkaanse televisieserie. Vlak voor zijn lange ziektebed kondigde Tounsi zijn pensioen aan, sindsdien is hij nauwelijks meer in de openbaarheid getreden.

Marokkaanse koning bedroefd

De Marokkaanse koning Mohammed VI heeft maandagmiddag gereageerd op het overlijden van de komiek Abderrahim Tounsi, meldt staatspersbureau MAP.

De monarch zegt met droefheid kennis te hebben genomen van het overlijden van Tounsi, condoleert de nabestaanden en onderstreept de enorme staat van dienst van de cabaretier.