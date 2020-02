Finale Mafs: ’Ik voel me genaaid’

Ⓒ RTL

Zestien afleveringen lang volgden we de matches die al dan niet made in heaven waren. Nu het in de slotaflevering tijd is om de balans op te maken, komen woede, afkeer en onverschilligheid voorbij. Maar ook warmte, verbondenheid en – jaja – pure liefde. Married at First Sight heeft dit seizoen (vooralsnog) twee huwelijken opgeleverd: Thierry en Sanne zetten hun verbintenis graag voort, net als José en Ferry. Antoine & Jeroen, Ingeborg & Chantal, Henkie & Wenkie en Robin & Kimberly leverden hun ringen in. „Had ik maar de match gekregen die ik verdien.”