Matthijs van Nieuwkerk in gesprek met Coen Verbraak om verhaal te doen op tv

Van Nieuwkerk vertrok in november, daags na het verschijnen van het artikel, bij BnnVara. Sindsdien heeft hij niet meer in de media van zich laten horen.

De commissie Van Rijn doet op dit moment onderzoek naar het grensoverschrijdend gedrag binnen de NPO en in Hilversum. Het gedrag bij DWDD wordt in het onderzoek meegenomen. De commissie komt naar verwachting in de zomer met haar bevindingen en een bijbehorend actieplan. Volgens Villamedia zal een eventueel interview niet eerder dan het rapport verschijnen.

Vorige week pleitte Omroep MAX-baas Jan Slagter al voor een terugkeer van Van Nieuwkerk op televisie. Hij opperde daarbij dat hij een programma wil maken waar Van Nieuwkerk zijn kant van het DWDD-verhaal kan belichten.