Marc-Marie: Dit was het nieuws mocht geen homo-programma worden

Nadat hij eind 1999 als gast zijn opwachting had gemaakt in Dit was het nieuws, mocht Marc-Marie Huijbregts het jaar erop terugkeren als teamcaptain. Onlangs werd aflevering 250 van het satirische tv-programma – dat bovendien 25 jaar bestaat – uitgezonden, maar in de compilatie was de 56-jarige cabaretier in geen velden of wegen te bekennen.

In de nieuwste aflevering van podcast Marc-Marie & Aaf vinden iets doet Marc-Marie een boekje open over Dit was het nieuws en vertelt hij waarom hij, naar eigen zeggen, al jarenlang wordt „genegeerd” door het programma. „Ik ben een heel seizoen teamcaptain geweest en dat vond ik superleuk om te doen. Maar ik zat helemaal niet in die compilatie. Geen enkel moment van mij, van al die afleveringen. Alsof ik er nooit in heb gezeten.”

Homo-programma

Volgens Marc-Marie is er sprake van oud zeer bij de programmamakers. „Ik word genegeerd door Dit was het nieuws. Ik was er een keer te gast, met Catherine Keyl. Vervolgens kreeg de vrouw van (toenmalig teamcaptain, red.) Thomas Acda een kind. Die moest bevallen en hadden ze mij gevraagd of ik hem een keer wilde vervangen.” Vervolgens keerde Acda helemaal niet meer terug bij het programma, waarna Marc-Marie werd gevraagd om de rol van teamcaptain over te nemen. „Dat leek me heel leuk. Met (toenmalig teamcaptain, red.) Raoul Heertje is het heel grappig.”

Marc-Marie Huijbregts Ⓒ Marc de Groot

Maar voordat alles rond was, wilden de programmamakers nog even wat zaken bespreken met Marc-Marie. „Koos Terpstra, die samen met Erik van Sauers de regie doet en zo, zei tegen me: ’Ik vind het heel leuk als jij teamcaptain wordt, maar even één ding: het moet natuurlijk geen homo-programma worden.’ Dat was 25 jaar geleden en ik wist helemaal niet hoe ik daarop moest reageren, dus zei ik: ’De enige keren dat het over homo’s gaat, is wanneer jullie teksten schrijven voor (presentator, red.) Harm Edens.’ Maar het sloeg helemaal nergens op.”

Schaamte

Uiteindelijk is Marc-Marie in zes afleveringen te zien als teamcaptain. „Op de dag van de laatste aflevering zitten wij, kort vóór de uitzending, bij elkaar en komt Erik van Sauers over de tafel hangen. Hij zegt tegen Raoul: ’Goh, Raoul, voor volgend seizoen: kun je dan en dan en dan?’ En ik zit ernaast en zeg: ’En ik?’ Hij kijkt me aan zegt: ’Oh nee, Thomas komt terug.’ Dat wist ik niet. Nooit aan mij verteld. Dus zo hoorde ik dat ik niet meer nodig was. Allemaal stom.”

Dit was het nieuws in de huidige bezetting: Jan Jaap van der Wal, Harm Edens en Peter Pannekoek (v.l.n.r.). Ⓒ Elvin Boer

Wanneer Marc-Marie vervolgens in gesprek met Het Parool het verhaal vertelt, wordt hem dat, zo zegt hij zelf, niet in dank afgenomen. „Dat nemen ze mij tot op de dag van vandaag kwalijk. En Koos zegt dat hij het niet heeft gezegd, maar dat slaat helemaal nergens op. Want, wat zou hij anders hebben gezegd? Maar ik word nu dus genegeerd bij Dit was het nieuws, Maar eigenlijk is het prima. De schaamte ligt bij Erik en bij Koos.”

Bijna zestig

Wanneer De Telegraaf presentator Harm Edens – die slechts één aflevering heeft moeten missen wegens met een dubbele longontsteking – vraagt om een reactie, zegt hij: „Dat was erg lang geleden... Ik ben bijna zestig en kan me er niets meer van herinneren.” Waarom Marc-Marie niet te zien was in de compilatie? „Er zaten wel meer mensen niet in. Dat gebeurt weleens. Dat ging dacht ik niet over Marc-Marie.”

Ook AVROTROS, de omroep die het programma uitzendt, wil er niet al te veel over kwijt. Een woordvoerder laat weten: „Ik kan nu niet verifiëren wat wel of niet is gezegd. Dus ik kan er verder ook niets over zeggen.”