Maan loopt blauwtje

Daar vertelt ze zelf lachend over op Instagram. Bij een foto van zichzelf waar ze buiten op straat zit: „Het moment dat ik een leuke jongen zag langsfietsen en ik toen ’hoi’ zei en hij me wel aankeek, maar gewoon doorfietste en ik me totaal geen houding wist te geven.”

Maan is sinds dit jaar vrijgezel. Tot eind 2019 had de zangeres een relatie met dj Tony Junior, die ze ’haar echte eerste vriendje’ noemde. Na de breuk zijn ze goed bevriend gebleven.