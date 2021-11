Hans Kraay jr. stopt na 17 jaar bij Veronica Inside

„Dat is een ander programma. Veel minder voetbal dan hier. Ik heb hier zeventien jaar gezeten en vandaag de een-na-laatste keer en daar hoeft niemand emotioneel over te zijn. Ik vond het superleuk om hier te zijn en ik zal er vanaf januari niet bij zijn, het is goed zo”, vertelt Hans in Veronica Inside. Johan Derksen grapt vervolgens: „Schei uit, want ik word emotioneel!”

„Hans was een aangename aanvulling aan tafel altijd”, aldus Derksen. Wilfred roept op tot actie: „Als we nou eens een actie-Hansie op gaan zetten?”, maar Hans ziet dat niet zitten: „Het is goed zo, het hoeft niet.”

Het nieuwe praatprogramma van Johan Derksen, Wilfred Genee en René van der Gijp gaat VI Vandaag heten. De dagelijkse show is vanaf januari te zien bij SBS6.