Arnold Schwarzenegger blij met coronavaccinatie

„Vandaag was een goede dag. Ik ben nog nooit zo blij geweest om ergens in de rij te staan”, schrijft de 73-jarige Schwarzenegger. „Als je in aanmerking komt, doe dan mee en meld je aan om je vaccin te krijgen. Doe mee als je wilt leven!”

In de video is te zien hoe Schwarzenegger in zijn auto wordt geprikt, waarop de vrouw die hem prikt hem feliciteert. „Ik heb zojuist mijn vaccinatie gekregen”, vertelt hij met een mondkapje op. „Ik zou het aan iedereen aanraden.”