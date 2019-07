Denen willen graag borstbeeld koningin Margrethe

Ⓒ EPA

Er bestaat in Denemarken grote belangstelling voor een nieuw borstbeeld van koningin Margrethe. De ontwerper Jim Lyngvild en grafisch kunstenaar Joachim Jensen hebben in twee dagen tijd al 200 exemplaren verkocht en ze verwachten in korte tijd 300 beeldjes à 260 euro per stuk te kunnen verkopen. De opbrengst gaat naar door koningin Margrethe gesteunde goede doelen, zo vertelde Lyngvild aan weekblad Billed Bladet.