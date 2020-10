Wassen beeld Donald Trump ook ’in quarantaine’

Het raam is voorzien van een kruis van geelzwarte linten en twee bordjes met de tekst ’Caution. Quarantine area’.

Vrijdagochtend maakte Trump bekend dat hij en zijn vrouw Melania zijn besmet met het coronavirus en dat ze op het Witte Huis in zelfisolatie zijn gegaan. Artsen houden Trump en zijn echtgenote Melania constant in de gaten. Volgens de stafchef van het Witte Huis heeft Trump milde symptomen. „Hij blijft niet alleen vol goede moed, hij is ook energiek’, zei Mark Meadows.