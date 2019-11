Winnen: Kaarten voor de première van JUDY

Nadat haar carrière in Amerika op een laag pitje is komen te staan, reist Judy in de winter van 1968 af naar Londen voor een reeks uitverkochte theatershows. Haar stem is verzwakt en haar financiële problemen stapelen zich op.

Terwijl Judy zich voorbereidt op haar shows zien we een fragiele, maar ook weerbare Garland die vecht voor haar eigen geluk, haar gezin en de liefde. Altijd met een flinke dosis humor en charme. Ondersteund door haar beroemde nummers, waaronder ‘Somewhere Over the Rainbow’, vertolkt Renée op fenomenale wijze de rol van deze showbizzlegende.

De prijsvraag waarmee je kans kan maken op 2 kaarten voor de première van JUDY op 13 november luidt:

Met welke film werd Judy Garland beroemd?

A. The Wizard of Oz

B. Mary Poppins

C. The Sound of Music

Mail jouw antwoord en jouw contactgegevens voor 9 november 14:00 uur naar prive@telegraaf.nl en wellicht mag jij 13 november naar de première!