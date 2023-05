Vrouw Monty Python-ster Michael Palin overleden

De 79-jarige comedian leerde zijn vrouw kennen toen ze 16 jaar waren. „En we trouwden toen we begin 20 waren. 2,5 week geleden vierden we onze 57e trouwdag”, schrijft Palin. „Haar dood is een onbeschrijfelijk verlies voor mijzelf, onze drie kinderen en vier kleinkinderen.”

Palin noemt Helen het „fundament” van zijn leven. „Al mijn beslissingen waren gebaseerd op haar rustige, wijze oordeel en haar humor en pragmatische gevoel stonden centraal in ons leven samen.”