Er was genoeg aan topseries op alle streamingkanalen in 2019 om verschillende toptienlijstjes te vullen. Roemruchte series kwamen tot een conclusie, ambitieuze nieuwe toppers werden gelanceerd en ook van eigen bodem was er het nodige dat tot de verbeelding sprak. Onze lijst heeft onder de noemer ’alle 13 goed’ voor elk wat wils om tijdens de lange kerstperiode bingend in te halen.