Nog geen verdachten beroving Lil Kleine aangehouden

Premium Geld

€6000 kwijt na verkooppoging camera, maar bank betaalt mee

Een man probeerde nog €15 te krijgen voor een kapotte fotocamera en zette hem op Marktplaats. Hij trapte echter in de bekende ’maak even €0,01 over’-truc van een oplichter. De schade is ruim €6000, maar een kleine troost is dat de bank daar deels aan mee moet betalen.