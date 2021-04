Connie Witteman diep geraakt door zoon

„Ik krijg vele vragen hoe het nu met Marvin gaat, op zijn zachtst gezegd: hij heeft een grote jas uitgedaan”, schrijft Connie op sociale media. „Ik voel mij diep geraakt als hij bij me is, maar we werken er hard aan om hem zo spoedig mogelijk weer in zijn oude patroon te krijgen, zodat hij ook weer lekker kan gaan sporten! Ik heb helaas geen ’insta life’ maar ’this is my real life’... Je kan er in meegaan of je kan je afzijdig houden”, vervolgt ze.

„What you see is what you get. De ene keer met een lach en de andere keer met een traan maar, zo is het leven en het leven is zoals het is gegeven. Ik kan het helaas niet mooier maken dan het is! Geef nooit op. Het is wijzer en beter altijd te blijven hopen, dan ééns te wanhopen”, sluit ze af.

Begin april werd Marvin, na een week doodziek te zijn geweest door corona, met spoed opgenomen in het ziekenhuis. Kort daarna werd hij overgeplaatst naar de intensive care waar hij extra zuurstof kreeg toegediend. Een week na zijn opname mocht Marvin weer naar huis „Toen ik moeder werd heb ik de meest pure vorm van liefde mogen ervaren. Iedere ouder zal zich hierin herkennen”, liet ze toen weten. „Je denkt altijd dat een ’ander’ het krijgt maar ’jouw’ familie niet. Tot het je treft... Dan pas krijg je die eyeopener hoe gevaarlijk en levensbedreigend COVID is!”