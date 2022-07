Britt Dekker verwelkomt nieuw paard: ’Mijn nieuwe aanwinst: Johnny’

„Mijn nieuwe aanwinst: Johnny”, schrijft Dekker bij een tweetal foto’s van het zwarte paard op Twitter. „Hij is zo lief en ongelofelijk mooi, ben er zo blij mee.” In mei moest Dekker nog afscheid nemen van haar veulen genaamd Patton. Het zenuwstelsel van het dier was dusdanig beschadigd dat het nooit meer normaal zou kunnen lopen.

Dekker staat erom bekend dat ze een grote liefde heeft voor paarden. Zo heeft ze online haar eigen programma over paarden met de titel PaardenpraatTV. Ook zijn er inmiddels twee films gemaakt naar aanleiding van Dekkers liefde voor paarden. De presentatrice bedacht de film Whitestar (2019) nadat ze haar ’Talpaard’ George had gekregen van John de Mol in ruil voor het presenteren van een paar tv-programma’s voor Talpa. Inmiddels heeft de film een vervolg, genaamd Silverstar.

In 2021 werd Dekker elfde op het NK Dressuur, waar ze samen met haar paard George aan deelnam.