Familie overleden stuntman Walking Dead krijgt 8,6 miljoen

De ouders van John Bernecker hadden zender AMC aangeklaagd omdat tijdens het draaien van de serie niet de juiste veiligheidsnormen gehanteerd zouden zijn. De jury oordeelde wel dat de familie recht had op een schadevergoeding, maar stelde ook dat AMC niet nalatig was geweest op het gebied van veiligheidsmaatregelen. Toen het ongeluk gebeurde, werden alle wettelijke voorschriften nageleefd.

„The Walking Dead heeft gedurende tien seizoenen altijd de juiste veiligheidsvoorschriften gevolgd”, oordeelde de jury. „Dit was heel droevig, maar een op zichzelf staand ongeluk.”

Bernecker viel tijdens de opnamen meer dan 7,5 meter naar beneden en kwam terecht op een betonnen vloer. Hij liep ernstig hoofdletsel op, een dag later werd hij hersendood verklaard. In het bijzijn van vrienden, familieleden en zijn vriendin is hij van de beademing gehaald toen de zwelling in zijn hersens nog verder toenam.