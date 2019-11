Beau scoort dankzij The Voice

De door Chantal Janzen gepresenteerde show eindigt op plek twee in de lijst van best bekeken programma’s van de vrijdagavond, blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek.

Beau van Erven Dorens kon meeprofiteren van de goede kijkcijfers van The Voice of Holland. Zijn talkshow trok 981.000 kijkers, nog net goed voor een plekje in de top 10. Concurrent Pauw deed het met 901.000 kijkers ietsje minder goed. Een opvallende in de kijkcijferlijst is het wekelijkse gesprek met de minister-president. Naar het vraaggesprek met Rutte keken op NPO 1 982.000 kijkers.

De meeste kijkers waren vrijdagavond voor het NOS Journaal van 20.00 uur (2,1 miljoen kijkers). De wereld draait door maakt met ruim 1,3 miljoen kijkers de top drie compleet.