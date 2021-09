Henk Helmantel bekroond met Sacha Tanja Penning

Behalve de penning ontving hij uit handen van juryvoorzitter Wim Pijbes een geldbedrag van €10.000. De oud-directeur van het Rijksmuseum verklapte dat Helmantel unaniem als winnaar was verkozen. „De schilder had de penning natuurlijk al jaren geleden verdiend. Zijn werk, geliefd bij een groot publiek, is immers het toonbeeld van realistische schilderkunst in ons land.”

Helmantel toonde zich verheugd met de prijs. „Heel bijzonder dat ik deze mag ontvangen. Ik heb Sacha Tanja nog persoonlijk gekend. Ze is meermaals bij mij op het atelier in Westeremden geweest.”

Promotie

Het is de zeventiende keer dat de Sacha Tanja Penning werd toegekend. De prijs dankt haar naam aan de eerste consevator van de ING Collectie. In die rol heeft Sacha Tanja zich jarenlang ingespannen voor de promotie en stimulering van de hedendaagse figuratieve kunst. Volgens Pijbes zou Tanja, die in 2004 op 62-jarige leeftijd overleed, beslist verheugd zijn met Helmantel als laureaat. „Zij hield van fijn geschilderd werk, van de ambachtelijke vaardigheid die uit een compositie spreekt, van stillevens die om contemplatie vragen.”

Eerdere winnaars waren o.a. Matthijs Röling, Herman Gordijn, Philip Akkerman, Tony van der Vorst en Museum More. Vorig jaar werd jong talent Robin Speijer onderscheiden. Dit jaar is de penning vooral bedoeld als oeuvreprijs en als ’diepe buiging’ voor een kunstenaar die al ruim zestig jaar haast stoïcijns zijn eigen realistische pad kiest, liet Pijbes weten.

De jury van de Sacha Tanja Penning bestond dit jaar uit: Emily Ansenk (directeur Holland Festival), Sanne ten Brink (hoofd ING kunstcollectie), verzamelaar en oprichter van Museum Voorlinden Joop van Caldenborgh, kunstenares Robin Speijer en juryvoorzitter Wim Pijbes (directeur Stichting Droom en Daad),