Mia en Dion mogen hogere versie Burning Daylight zingen op ESF

De twee zongen hun lied vrijdagavond voor het eerst live op Nederlandse televisie. Dat deden ze met een aangepaste akoestische versie met strijkinstrumenten. De woordvoerder benadrukt dat dat aspect niet wordt meegenomen naar het liedjesfestijn in Liverpool. Dan wordt de originele versie gebruikt, maar dan dus verhoogd.

Mia en Dion zongen hun nummer al twee keer eerder live op pre-parties van het songfestival. De twee zongen niet zuiver tijdens die shows. „Voor mijn gevoel haat iedereen me en vindt niemand me leuk. Zo komt het binnen”, zei Cooper vrijdag in de talkshow Khalid & Sophie. Nicolai herkende zich volledig in dat gevoel, zo stelde ze. „Voor mij persoonlijk was het best uitdagend, omdat ik ook een pestverleden hebt. Het was best wel triggering.”