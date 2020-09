Walking Dead-ster Michael Rooker was besmet met coronavirus

„Ik moet jullie laten weten dat het best een gevecht is geweest. En zoals in elke oorlog was alles geoorloofd”, schrijft Rooker op Facebook. De acteur kwam tot de conclusie dat er extern weinig aan te doen is aan de besmetting en dat hij zich er maar bij neer moest leggen. „Dit is mijn persoonlijke mening en zeker niet de conclusie van een wetenschappelijk onderzoek.”

De acteur heeft dagen gehad waarop hij zich belabberd voelde en dagen waarop hij zich redelijk prima en „semi-menselijk” voelde. Inmiddels is Rooker hersteld en is hij vrijdag negatief getest op het virus. „Ik heb de OORLOG gewonnen.”