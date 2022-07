Premium Het beste van De Telegraaf

Van rechtbanksoap naar drama: voetbalvrouwenvete wordt verfilmd

Door Onze redactie

Coleen Rooney en Rebekah Vardy Ⓒ Getty Images

Hoe een simpele Instagrampost volledig uit de hand liep... De ruzie tussen de Britse voetbalvrouwen Rebekah Vardy en Coleen Rooney begon al in oktober 2019 en inmiddels is hun vete zelfs naar de rechtbank gebracht. In mei stonden de dames twee weken lijnrecht tegenover elkaar en smulde het Verenigd Koninkrijk van de breed uitgemeten smaadzaak. En binnenkort kan heel de wereld mee smullen. Channel 4 heeft aangekondigd dat het ’Wagatha Christie’-proces, zoals de zaak ook wel genoemd wordt, zal worden vereeuwigd in de docuserie: Vardy vs Rooney: A courtroom drama .