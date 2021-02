Gwyneth Paltrow ziet coronavirus als ’cadeau aan haar lijf’

„Ik voelde me ontzettend moe, was wazig in mijn hoofd en kreeg last van ontstekingen in mijn lichaam. Toen ben ik naar de dokter gegaan om wat testen te doen en toen bleek ik het virus te hebben. Mijn arts vertelde me toen meteen dat het herstel van corona langer zou duren dan het geval is bij een ander virus”, aldus Gwyneth.

Paltrow besloot zich te richten op een gebalanceerd eetpatroon zonder suikers en alcohol, om het virus uit haar lichaam te krijgen. „Ik voel me goed nu, heb energie en zie het min of meer als een cadeautje aan mijn lijf. Ik sport elke ochtend en probeer zo vaak mogelijk in de sauna te zitten om giftige stoffen af te voeren en zodoende gezond te blijven.”