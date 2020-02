Jaap Reesema had slapeloze nachten na uitspraken over Yolanthe

„Ik heb me daar ontzettend klote over gevoeld, maar echt fysiek”, vertelt Jaap. Hij had er buikpijn van. „Ik heb dan het idee dat de hele wereld tegen mij is, dat ik iets heel ergs heb gedaan. Dus dan kan ik ook niet meer relativeren wat ik nou echt heb gezegd.” Hij voegt daar aan toe: „Dan ben ik heel streng voor mezelf, ik slaap niet, ik slaap heel slecht.”

Bekijk ook: Jaap Reesema biedt excuses aan voor uitspraken Yolanthe

Ondanks dat Sander eerder zei geen spijt te hebben van de uitspraken die hij heeft gedaan, geeft hij nu toe dat het ’niet handig’ was en het zelf ’een grens’ over ging. Jaap zegt er zelf over: „Mijn voornaamste ding is: als ik daar iemand mee heb gekwetst, vind ik dat erg. Want ik wil dat helemaal niet. Zo ben ik niet, ik ben een lieve, aardige gozer die nooit ruzie maakt.”

Bekijk ook: Sander Schimmelpenninck heeft geen spijt van uitspraken over Yolanthe

Beide heren deelden een paar weken geleden hun ongezouten mening over het voorkomen van Yolanthe. Zo zou ze volgens hen teveel aan zichzelf hebben laten sleutelen. Kort daarna onstond er ophef en bood Jaap zijn excuses aan. Sander bleef vrij stellig en zei destijds: „Ik heb er geen spijt van. Als je het niet grappig of leuk vindt, moet je vooral niet luisteren.”