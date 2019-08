Igone de Jongh weg bij Nationale Ballet

Igone de Jongh Ⓒ BSR Agency

Igone de Jongh neemt na 24 jaar afscheid van Het Nationale Ballet. De 39-jarige eerste soliste van het gezelschap vertrekt na een carrière die ze er in 1996 begon in de laagste rang als aspirant, en waar ze in 2003 promoveerde tot de hoogste rang van eerste soliste. Ze heeft vrijwel alle hoofdrollen in het klassieke repertoire op haar naam staan en is de muze van choreograaf Hans van Manen.