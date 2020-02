Bonnie St. Claire gastartiest bij jubileumconcert Gerard Joling

„Oude liefde roest niet”, zei Bonnie, die Gerard al leerde kennen voor zijn muziekcarrière 35 jaar geleden van de grond kwam. Gerard: „Ik was 20 jaar en nog niet bekend. Haar man werkte bij een platenmaatschappij en werd later mijn plugger. Wat was ik vereerd toen ik later met Bonnie St. Claire mocht zingen in de kroeg, en later bij een modeshow.” Een van de liedjes die ze samen zeker ten gehore brengen is hun duet uit 2011: Morgen wordt alles anders.

Bonnie was vaker gastartiest bij Joling, onder meer bij De Toppers en zijn concerten in Ahoy. Eerder maakte Joling al bekend dat zijn vrienden van de Toppers René Froger, Jan Smit en Jeroen van der Boom langskomen op zijn jubileumfeesten Goud.