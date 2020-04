La casa de papel: is deel vier een tussenseizoen?

Tokyo (Ursula Corbero) grijpt dit seizoen een prominentere rol. Ⓒ Tamara Arranz Ramos/Netflix

Met het derde deel reeg ’La casa de papel’afgelopen jaar de records aaneen. De duurste Spaanstalige tv-serie ooit werd in slechts een week tijd door bijna 35 miljoen mensen wereldwijd bekeken. De slotaflevering is de hoogst beoordeelde tot nu toe in filmdatabase IMDB. Het mag dan ook weinig verbazing wekken dat fans al maanden reikhalzend uitkijken naar het vierde deel, dat vanaf vandaag op Netflix staat.