Rammstein geeft extra concert in Groningen

De tickets voor de eerste aangekondigde show op 6 juli waren vrijwel direct uitverkocht. De kaarten voor de extra show zijn gelijk in de verkoop gegaan. Ook in België is een extra concert toegevoegd. Er zijn staanplaatsen in het Stadspark, maar er wordt ook een tribune met zitplekken gebouwd.

Rammstein stond afgelopen juli nog twee keer in het uitverkochte Goffertpark in Nijmegen. De band met frontman Till Lindemann kreeg grote bekendheid dankzij hits als Du Hast, Sonne en Ich Will en de extravagante shows met onder meer kettingzagen, vlammenwerpers en voorbinddildo's.