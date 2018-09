Yo’s Ibiza-droom alweer voorbij?

Nadat XaXa in juni vorig jaar op spectaculaire wijze officieel werd geopend, groeide het al snel uit tot een van de hotspots van Ibiza. Met name de Nederlandse vakantiegangers wisten de weg naar Yolanthes droomrestaurant aan het water te vinden en vrijwel iedere avond kon het stel tevreden toekijken hoe alle zitplaatsen werden bezet.

Helaas voor de voetballer – die momenteel actief is in Qatar – en zijn vrouw, bracht het succes ook de nodige problemen met zich mee. Weekblad Weekend schrijft dat bewoners van de dure appartementen boven het restaurant „allerminst blij zijn met hun nieuwe onderburen.” Zo zou Yolanthe er regelmatig themafeesten organiseren, die vrijwel iedere nacht voor geluidsoverlast hebben gezorgd.

Klachten

Een ingewijde laat aan het blad weten: „Mensen stonden daar tot twee uur ’s nachts te feesten op harde muziek. (...) Het is natuurlijk niet zo raar dat daar klachten over zijn gekomen van omwonenden.”

Xenia Kasper, de manager van Wesley en Yolanthe, vertelt woensdag aan De Telegraaf dat er niets klopt van het verhaal en verwijst de geruchten dan ook naar het rijk der fabelen. „Onzin. De reden dat XaXa momenteel is gesloten, heeft alleen maar te maken met het winterseizoen. In de zomer zullen de deuren daarom gewoon weer geopend zijn.” Ook zegt Kasper zich niet te herkennen in het vermeende geluidsoverlast.