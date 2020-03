Lil’ Kleine wil horeca-ondernemers helpen

„Aan alle clubs, festivals, bars, kroegen waar ik door de jaren heen heb mogen optreden. De mensen achter de schermen die er hun leven van hebben gemaakt om mensen samen te brengen en elke keer weer laten zien hoe het leven een feest kan zijn. Ik ben met jullie, jullie zitten in mijn hart”, begint Lil’ Kleine zijn verhaal.

„Zonder jullie hadden wij, de artiesten, niet volgehouden wat we het liefste doen. Ik ben bezig met de mensen in mijn netwerk om iets op poten te zetten om iets terug te doen. Die houden jullie van me te goed. Tot die tijd: weet dat ik en met mij vele anderen aan jullie denken. We komen hier sterker uit, let maar op!”

In tegenstelling tot de reacties op zijn vakantie in Dubai, wordt de rapper dit keer overladen met positieve reacties en steun.