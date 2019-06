'China vanaf 2020 grootste bioscoopmarkt'

Al sinds 2015 geldt China, waar 1,4 miljard mensen wonen, als het land met het hoogste aantal verkochte bioscoopkaarten. Per 2020 kent het ook de hoogste opbrengsten: 12,28 miljard dollar (bijna 11 miljard euro) tegen 11,93 miljard dollar (10,6 miljard euro) in de VS, dat bijna 329 miljoen inwoners heeft.

De Nederlandse regisseur Dick Maas ondervond in april dit jaar al hoe groot de Chinese interesse in bioscoopfilms is. Zijn film Prooi, over een grote agressieve leeuw die Amsterdam onveilig maakt, behaalde enkele weken geheel onverwacht de top tien best bezochte bioscoopfilms in het Aziatische land. Ter illustratie: zijn film werd in één week tijd door bijna 300.000 mensen bezocht. In Nederland had de film, die werd gezien als een flop, in totaal een bezoekersaantal van zo'n 30.000.