Naar Margot Robbie blíjf je kijken in ’Babylon’

Chazelle laat ons in zijn nieuwe film kennismaken met veelal fictieve personages, geïnspireerd op Hollywoodpioniers die in de jaren 20 en 30 het wat slaperige boerenstadje Los Angeles zagen veranderen in Tinseltown. Zijn focus ligt daarbij op Manny (Diego Calva), een Mexicaanse immigrant die het schopt tot studiobons, op Nellie LaRoy (Margot Robbie), die haar armoedige bestaan in Jersey ontvlucht is om het in Californië als filmster te maken en op Jack Conrad (Brad Pitt), een gevierd icoon van het witte doek die voelt hoe zijn status hem ontglipt.

Hun wegen kruisen elkaar tijdens een bacchanaal van een machtige filmproducent, waar het champagne regent, cocaïne sneeuwt en seks een deel is van het spektakel. Nellie houdt er een rolletje aan over, Manny een ongeneeslijke verliefdheid op Nellie en Jack een assistent in de persoon van Manny. Om hen heen cirkelen nog andere figuren om aspecten van het Hollywood van weleer te belichten. Waaronder het schaamteloze racisme, de opkomst van de geluidsfilm en de wijdverbreide fascinatie voor deze droomfabriek, zelfs onder topcriminelen.

Kleurrijke en fascinerende anekdotes zijn er te over. Damien Chazelle lijkt ze allemaal te willen vangen, zowel in wervelende massascènes als in een intiemere setting. Zijn tomeloze ambities gaan echter met hem op de loop, waardoor zijn oogstrelende film te lang wordt en te vaak zijwegen in slaat. Dat leidt hinderlijk af, ook van het puike acteerwerk van met name Margot Robbie. Terwijl je juist naar haar wil blíjven kijken.

’✭✭✭ (3 uit 5)