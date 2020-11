Zwager Chris Pratt neemt het voor hem op na Twitter-aanval

Chris Pratt. Ⓒ ANP/HH

Patrick Schwarzenegger (27), de zwager van acteur Chris Pratt, heeft in een interview met Variety laten weten dat hij het totaal oneens is met de negatieve berichtgeving rondom Pratt. De acteur werd de afgelopen weken via sociale media belachelijk gemaakt, nadat iemand een ’poll’ opende waarin gevraagd werd aan stemmers wie ’de slechtste Chris van Hollywood was’. Hieruit kwam Pratt naar voren als de ’Chris die mensen het liefst zouden zien vertrekken’.