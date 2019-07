Nederland met drie films naar Locarno

Instinct, de debuutfilm van Halina Reijn, met Carice van Houten en Marwan Kenzari in de hoofdrollen, beleeft de wereldpremière op het Piazza Grande van Locarno.

Regisseur Stefanie Kolk keert terug naar Locarno met de wereldpremière van haar korte film Eyes on the Road, als onderdeel van het internationale competitieprogramma Pardi di Domani (Leopards of Tomorrow). Stefanie’s vorige korte films Harbour en Clan, waarmee zij afstudeerde aan de Nederlandse Film Academie, werden eveneens geselecteerd door het festival in Zwitserland.

De korte documentaire Vader van Isabel Lamberti zal ook tijdens Locarno in wereldpremière gaan in het programma Pardi di Domani. Haar eerdere films I’ll Fly Higher (Volando Voy) en Amor werden vertoond op een groot aantal internationale festivals.

De 72e editie van het Locarno Film Festival vindt plaats van 7 tot en met 17 augustus.