Erica Meiland krijgt haatreacties op Twitter na boerka-uitspraken in Jinek

In haar boek staat te lezen: „Er is echt geen meisje dat in de zomer op de fiets wil met een hoofddoek om. Je wil gewoon de wind in je haren voelen. Dát is vrijheid. Ik ben ook voor een boerkaverbod. Rot op joh, met je boerka.” Bij Shownieuws lichtte ze donderdagavond toe: „Ik kan echt niet tegen een hoofddoek. Daar zullen mensen wat van vinden en dan kunnen we in discussie gaan. Ik denk dat heel veel mensen erover denken zoals ik erover denk.”

Vrijdagavond bij Jinek liet ze weten nog steeds achter haar uitspraken te staan. „Maar er zit natuurlijk veel meer achter. Waar het mij om gaat, is dat ik het zo jammer vind voor die vrouwen.” Ze gelooft niet dat het dragen van een boerka uit vrije wil gebeurt. „Dan zeggen ze wel: ’Ik kies er zelf voor, ik wil het zelf doen’, maar ik geloof dat niet. Als je van kinds af aan de vrijheid hebt om je eigen keuzes te maken en je te kleden zoals je wil en respect krijgt en gelijk bent aan je broertje, dan ga je niet uit vrije wil jezelf helemaal bedekken.” Chantal Janzen zegt van die uitspraken te schrikken. „Dan denk ik: lieve Erica, dat kan je niet zeggen, want je kan dat niet bepalen... Er zijn heel veel moslimvrouwen die dat wél fijn vinden.” Erica begrijpt dat, maar stelt dat dat door de cultuur komt. „Dat probeer ik juist uit te leggen: door hoe je opgroeit, door de cultuur van het constante hameren op dat ene, van: wees rein, wees volgzaam, blabla. Natuurlijk, als ik daar was geboren, had ik dat ook geloofd op een gegeven moment en had ik ook gedacht dat ik me netjes moest afdekken.”

Op Twitter zijn de reacties op haar uitspraken gemengd. Zo noemen sommigen haar een ’islamofoob’ maar vinden anderen het fijn dat ’eindelijk iemand de waarheid durft te zeggen’. Dochter Maxime laat intussen op haar Insta Stories weten dat zij naar aanleiding van de uitspraken van haar moeder het mikpunt is van haatreacties. Zo is te lezen dat iemand haar en haar kindje kanker en de dood toewenst.