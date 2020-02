’Mijn relatie is alweer voorbij...’

Het gaat Paul Groot voor de wind, alleen in de liefde wil het nog niet zo lukken. ,,Als het niet voor de lange duur is, jammer.’’ Ⓒ Hollandse Hoogte

PAUL GROOT maakt dit jaar een grote comeback met kijkcijferkanon Koefnoen, maar nu in het theater. Hij kan zich daar voor de volle honderd procent op storten, want zijn prille relatie… is nu alweer gesneuveld! Paul: ,,Het leek een goede match qua temperament en interesses.’’