Rose McGowan beschuldigt regisseur Alexander Payne van wangedrag

„Je liet me een softpornofilm zien die je onder een andere naam had geregisseerd voor Showtime”, schrijft Rose maandag op Twitter. De actrice kan zich zijn appartement en de avond nog goed herinneren. „Je bent erg groot geschapen. Je liet me na afloop achter op de hoek van een straat. Ik was 15.”

Rose zegt erkenning en excuses te willen van de regisseur, bekend van films als Sideways en The Descendants. „Ik wil geen vernietiging aanrichten. Dit was ik toen ik 15 was”, schrijft ze bij een oude foto van zichzelf. Payne heeft nog niet gereageerd op de beschuldigingen.