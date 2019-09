Dansende Bibian Mentel laat jury en kijker huilen

Ook Edwin Spee, Bibians man is ontroerd door het optreden van zijn grote liefde. „Zo mooi! I love you!”, schreef hij bij beelden van haar optreden. Ook de jury was zwaar onder de indruk. „Alles klopte, je armen, je flow. Ik heb van jou geleerd in mogelijkheden te denken. Dat ga ik aan mijn kind leren”, reageert jurylid Euvgenia. „Ik voel de tranen en jij de kracht”, aldus Tijl Beckand.

Op Twitter wordt Bibian overladen met complimenten. „Wat een powervrouw! Alleen maar respect! Hadden we allemaal maar haar instelling, dan zag de wereld er een stuk mooier uit!”, reageert een kijker. „Wat een bijzonder vrouw is Bibian Mentel. Zij zet de sport rolstoeldansen weer goed op de kaart”, schrijft een ander.

Operatie

Eerder dit jaar werd bij de topsportster voor de elfde keer kanker geconstateerd. Dit keer waren er uitzaaiingen vanaf haar ruggengraat en moest Bibian een ingrijpende operatie ondergaan: ,,Ik kwam vijf maanden geleden daardoor ineens in een rolstoel terecht. Alles was nieuw voor mij. Na de operatie moest ik starten met revalideren. Kan ook op het moment in het geheel nog niet lopen. Ik weet ook niet of mijn benen het ooit weer zullen gaan doen. Ze zijn op dit moment in ieder geval niet sterk genoeg om mij te dragen. Als ik een stap zet ga ik er doorheen. Links kan ik weer bewegen en ik kan er zelfs op staan met mijn knie op slot. Ik ben veel met de training van mijn benen bezig. Gelukkig ben ik inmiddels heel behendig geworden met de rolstoel.”

