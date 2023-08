Estavana Polman heeft geen tv-ambities: ’Blij dat ik morgen weer een bal mag gooien’

Waarom Polman door Talpa is gevraagd om de nieuwe reeks Beter laat dan nooit op SBS6 te presenteren weet ze niet. „Ik ga ervan uit dat de mensen die mij hiervoor gevraagd hebben er verstand van hebben en kennelijk iets in mij zien dat mij geschikt maakt”, zegt de topsporter. „Ik denk daar verder niet over na.”

Verdere ambities om programma’s te presenteren op televisie heeft Polman niet. „Het was geweldig om te doen, maar ik ben ook blij dat ik morgen weer een bal mag gooien.” Polman zegt ook verder niet vooruit te kijken. „Ik heb twee heel zware blessures gehad achter elkaar en dan is je carrière ineens in gevaar.”

Beter laat dan nooit is vanaf 30 augustus te zien bij SBS6. Polman neemt deelnemers Edwin Rutten, Ad Visser, Henny Huisman en Frits Barend mee op reis door Nepal, Zuid-Korea en Cambodja. Twee eerdere seizoenen van het programma waren op RTL 4 te zien.