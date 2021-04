Gepland concert DMX wordt nu herdenkingsavond

Het concert zou op 29 mei plaatsvinden. Die datum blijft staan, maar dan als herdenkingsavond. Het voorprogramma, hiphopartiest Tone Royal, blijft ook hetzelfde. Hij is groot fan van DMX.

Eerder werd al bekend dat DMX ook een publieke herdenking in New York krijgt. In het Barclays Centre in Brooklyn wordt op 24 april een openbare ceremonie georganiseerd. De details van de herdenking zijn nog niet bekend. Vanwege de coronamaatregelen is er maar beperkt ruimte voor publiek. Momenteel mag slechts tien procent van het indoorstadion bezet zijn, wat neerkomt op zo’n 1900 mensen.

DMX, wiens echte naam Earl Simmons was, overleed aan een hartaanval, die werd veroorzaakt door een overdosis drugs. Hij werd 50 jaar. De rapper wordt op 25 april begraven.