Vader Meghan: ’Door Harry is mijn band met Meghan kapot gegaan’

Markle, die Harry en zijn kleinkinderen Archie en Lilibet tot op heden niet heeft ontmoet, is niet te spreken over de prins. „Ik vind het vreemd dat hij me niet om Meghans hand heeft gevraagd, wat toch wel iets traditioneels is. Door hem is de band tussen mijn dochter en mij kapot gegaan, ze lijkt in niks meer op de Meghan die ik ken en heb opgevoed.”

Hij vervolgt: „Toen ik in het ziekenhuis lag nadat ik een hartaanval had gekregen, sprak ik ze vanuit mijn bed en vertelde ze dat ik niet naar hun huwelijk kon komen. Sindsdien is er nooit meer contact geweest. Ik weet het niet hoor, maar het lijkt me dat je op z’n minst bezorgd bent dat iemand het overleeft. Harry en Meghan kennelijk niet.”

Markle noemt zijn dochter een leugenaar. „Ze liegt er al jaren op los en helemaal in dat interview met Oprah. Dat ze al drie dagen voor hun huwelijk getrouwd waren met de aartsbisschop erbij, die later zelf zei dat er toen geen officieel huwelijk is gesloten. Wie liegt er in godsnaam over een aartsbisschop, dat doe je toch niet?”