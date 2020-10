Harry Mens wint oeuvreprijs voor slechtste tv-programma

„Begin dit jaar gaf Harry Mens nog aan dat hij de plek van Matthijs van Nieuwkerk wel kon overnemen. Aan blinde ambitie bij hem geen enkel gebrek. Ondertussen weet hij met zijn parodie op een talkshow het al ruim twintig jaar vol te houden én zijn zakken te vullen. Met een even loyaal als kritiekloos kijkerspubliek plus een door hem met de hand zelf uitgeschreven draaiboek met in volstrekt willekeurige volgorde afgevuurde vragen weet hij soms nog een onbedoelde loslippigheid te scoren bij politici of nouveau riche, maar over het algemeen domineren pijnlijke situaties zoals met de ’Marokkaantjes’ van een aanwezige chef-kok en onbegrijpelijke discussies met de steevast knorrige Willem van Hanegem”, luidt het juryrapport.

Als Mens zijn oeuvreprijs in RTL Boulevard in ontvangst neemt, vraagt hij zich meteen af of het satirisch bedoeld is. „Ze zoeken het maar uit, ik vind het wel prima”, reageert hij dan ook enigszins verbolgen. „Elke zondag kijken er mensen en daar gaat het mij om.” Mooi vindt hij de prijs dan ook zeker niet en hij snapt al helemaal niet dat hij wordt gezien als slechtste presentator. „Nee, dat is niet zo!”, zegt hij stellig. „Het is niet waar.”

De Hit Kwis

Het AVROTROS-programma De Hit Kwis is uitgeroepen tot het slechtste tv-programma van het jaar. De show met Romy Monteiro en Kees Tol werd unaniem gekozen door de jury. De Hit Kwis was afgelopen zomer te zien op het oude tijdslot van De Wereld Draait Door maar werd geen kijkcijfersucces. Het muziekprogramma trok geregeld minder dan 300.000 kijkers.

De jury noemt het ’een collectieve wanprestatie’ van de NPO en producent. „Het lijkt alsof dit beroerde programma haastig in elkaar is gezet en ze nog net de twee laatste beschikbare presentatoren konden vinden. NPO-onwaardig. Om dit uit te zenden op het tijdslot van DWDD is regelrechte heiligschennis.”

Jan de Hoop

Jan de Hoop krijgt de prijs voor grootste tv-blunder met Jan Houdt Hoop (RTL 5), dat in november al na één aflevering van de buis werd gehaald. De Divibokaal, een diversiteitsprijs die is overgenomen van de NOS, gaat naar talkshow M van Margriet van der Linden.

Revanche

Het is de tweede keer dat aan de vooravond van de uitreiking van de Gouden Televizier-Ring voor beste programma een prijs voor de slechtste show wordt uitgereikt. Vorig jaar was er een publieks- en juryprijs: deze gingen naar respectievelijk 6 Inside en RTL Late Night met Twan Huys.

Kees Tol kan overigens donderdag wel revanche nemen. Met het programma Nick, Simon en Kees: Homeward Bound zit hij bij de laatste drie kanshebbers voor de Ring.