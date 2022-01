Paranoïde Domitianus zag zichzelf als een god

Premium Geschiedenis

Rampjaar van 19 maanden

Het had een haar gescheeld of ons land was in 1672 verdeeld tussen Frankrijk, Engeland en de bisschoppen van Münster en Keulen. Dit Rampjaar, waarin de Republiek door het water en grote mannen als Michiel de Ruyter en prins Willem III werd gered, wordt dit jaar uitgebreid herdacht.