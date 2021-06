Billie Eilish biedt excuses aan voor oude filmpjes

„Jullie hebben me gevraagd hierop te reageren en dat wil ik doen, want ik word hierdoor uitgemaakt voor iets dat ik niet ben”, aldus de nu 19-jarige Eilish in haar Instagram Stories. „Er gaat een montage rond waarin ik een woord uit een liedje playback, waarvan ik op dat moment niet wist dat het een beledigende uitdrukking was voor mensen uit de Aziatische gemeenschap. Ik schaam me dood en moet ervan kotsen dat ik dat heb gedaan. Ik had voor dit liedje nog nooit van dat woord gehoord. Maar mijn onwetendheid en leeftijd waren geen excuus om zoiets kwetsend te doen. Het spijt me.”

„In de andere video brabbel ik in een verzonnen taal. Dat deed ik als kind soms als ik tegen mijn huisdieren, vrienden en familie sprak. Ik deed absoluut geen taal, accent of cultuur na”, liet de zangeres ook weten. „Hoe dit ook gezien wordt, ik heb nooit iemand pijn willen doen. Ik heb altijd hard mijn best gedaan om mijn beroemdheid in te zetten voor inclusie, verdraagzaamheid, tolerantie en gelijkheid.”