Thaise koning geeft bijvrouw al haar titels terug

In oktober, een paar maanden nadat ze was aangesteld als ’koninklijke gemalin’ van de koning, verloor Sineenat haar titels. Vajiralongkorn trok deze in vanwege ’ongehoorzaamheid aan de koning en koningin’. Ze was als bijvrouw te ambitieus geweest en had zich misdragen.

De koning had haar vervolgens laten opsluiten maar blijkbaar kon hij haar toch niet vergeten. Afgelopen week werd al duidelijk dat Sineenat was vrijgelaten en door Vajiralongkorn op het vliegtuig naar München was gezet. Daar kwam de koning, die grotendeels in Duitsland woont, haar hoogstpersoonlijk ophalen.

Sineenat Wongvajirapakdi werd vorig jaar zomer voorgesteld als de officiële bijvrouw van de koning, twee maanden nadat hij voor de vierde keer een huwelijk was aangegaan. Zijn echtgenote koningin Suthida (42) woont niet in Beieren maar verblijft op afstand in Zwitserland.